Otilia González González
Otilia González González
Esposa que fue de D. Luis Clapés Serra.
Que falleció en Málaga el día 14 de Septiembre de 2025 a los 101 años de edad.
Descanse en Paz
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Más calor a la vista en Córdoba: la Aemet activa el aviso amarillo y la provincia se prepara para los 40 grados
- El Córdoba CF paga sus errores frente al Andorra