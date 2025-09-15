Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otilia González González

Esposa que fue de D. Luis Clapés Serra.

Que falleció en Málaga el día 14 de Septiembre de 2025 a los 101 años de edad.

Descanse en Paz

