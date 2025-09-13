Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramón Luis García de Vinuesa Roldán

Don Ramón Luis García de Vinuesa Roldán

Esposo que fue de Doña Mª del Pilar Castro Porras

Que falleció en Córdoba, el día 2 de agosto 2025, a los 89 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos: Juan Antonio (+), Francisco J., Marián, Pilar, Belén, Rocío y Ramón; hijos políticos: Gloria Prieto, Emilio del Campo, Isidoro Calado y Björn Kleminger; nietos: Belén, María y Kiko, Emilio, Nacho y Diego, Marta, Paul y Alejandro, Lucas, Blanca y Lucia y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa que, por su eterno descanso tendrá lugar, EL MARTES DÍA 16, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que le quedarán muy agradecidos.

Ramón Luis García de Vinuesa Roldán / Córdoba

