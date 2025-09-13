Don Ramón Luis García de Vinuesa Roldán

Esposo que fue de Doña Mª del Pilar Castro Porras

Que falleció en Córdoba, el día 2 de agosto 2025, a los 89 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos: Juan Antonio (+), Francisco J., Marián, Pilar, Belén, Rocío y Ramón; hijos políticos: Gloria Prieto, Emilio del Campo, Isidoro Calado y Björn Kleminger; nietos: Belén, María y Kiko, Emilio, Nacho y Diego, Marta, Paul y Alejandro, Lucas, Blanca y Lucia y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa que, por su eterno descanso tendrá lugar, EL MARTES DÍA 16, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que le quedarán muy agradecidos.