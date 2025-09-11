Manuel Téllez Montes
Que falleció el día 11 de septiembre de 2025, a los 78 años de edad.
En recuerdo de
Manuel Téllez Montes,
con todo el amor de su esposa Pepi; de sus hijas, Mila y Sara; de sus hermanos Antonio y Carmina; de su yerno Miguel y de sus nietos Dante y Julieta. Descanse en Paz.
El funeral será el día 12 de septiembre, a las 12 de la mañana, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Polígono Las Quemadas).
