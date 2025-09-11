Adelaida de Diego Pineda
Doña Adelaida de Diego Pineda
Viuda que fue de Don Antonio Mañero Moya
Que falleció el día 3 de Septiembre de 2025, a los 85 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos: Antonio, Lourdes, Rafael y José Manuel (+); su hija política: Inmaculada Lozano; nietas: Ángela, Paula, Marina y Rocío; hermanos; Antonio y María José; sobrinos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de Réquiem que por su eterno descanso, tendrá lugar EL VIERNES, DIA 12 DE SEPTIEBRE, A LAS 20:00 HORAS, en la Parroquia de Santa Rafaela María (Córdoba), por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
