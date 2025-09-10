Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Caballero Vázquez de la Torre

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Córdoba

Doña Carmen Caballero Vázquez de la Torre

Viuda que fue de Don Enrique Fuentes-Guerra Cañete

Que falleció el día 5 de agosto de 2025, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Menchy, Marina, Loles, Mercedes, Enrique, Manolo, Esther y Alberto; hijos políticos, Juan, Pepe, Pilar, Loli y Lourdes; nietos, bisnietos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de Réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar, EL JUEVES, DÍA 11, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que le quedarán muy agradecidos.

Carmen Caballero Vázquez de la Torre

Carmen Caballero Vázquez de la Torre / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents