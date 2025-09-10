Carmen Caballero Vázquez de la Torre
Córdoba
Doña Carmen Caballero Vázquez de la Torre
Viuda que fue de Don Enrique Fuentes-Guerra Cañete
Que falleció el día 5 de agosto de 2025, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Menchy, Marina, Loles, Mercedes, Enrique, Manolo, Esther y Alberto; hijos políticos, Juan, Pepe, Pilar, Loli y Lourdes; nietos, bisnietos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de Réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar, EL JUEVES, DÍA 11, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que le quedarán muy agradecidos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Córdoba registra cada día más de una inspección por mascotas
- Dos heridos en un tiroteo en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- Y después de unos días de bochorno... Esto es lo que le espera a Córdoba según la Aemet
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba