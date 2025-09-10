Doña Carmen Caballero Vázquez de la Torre

Viuda que fue de Don Enrique Fuentes-Guerra Cañete

Que falleció el día 5 de agosto de 2025, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Menchy, Marina, Loles, Mercedes, Enrique, Manolo, Esther y Alberto; hijos políticos, Juan, Pepe, Pilar, Loli y Lourdes; nietos, bisnietos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de Réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar, EL JUEVES, DÍA 11, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que le quedarán muy agradecidos.