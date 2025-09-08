Piedad Galvache Murillo-Rico

Licenciada en Veterinaria y Medicina

Esposa que fue de Don Francisco Javier Sancho Puebla

Que falleció el día 8 de septiembre de 2025, a los 50 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo, hijos, Javier y Jorge; hermano Mariano y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES, DÍA 9 A LAS 12:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la iglesia