Piedad Galvache Murillo-Rico
Licenciada en Veterinaria y Medicina
Esposa que fue de Don Francisco Javier Sancho Puebla
Que falleció el día 8 de septiembre de 2025, a los 50 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo, hijos, Javier y Jorge; hermano Mariano y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES, DÍA 9 A LAS 12:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en la iglesia
