Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adelaida de Diego Pineda

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Adelaida de Diego Pineda

Viuda que fue de Don Antonio Mañero Moya

Que falleció el día 3 de Septiembre de 2025, a los 85 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos: Antonio, Lourdes, Rafael y José Manuel (+); su hija política: Inmaculada Lozano; nietas: Ángela, Paula, Marina y Rocío; hermanos: Antonio y María José; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY JUEVES, DIA 4 DE SEPTIEBRE, A LAS 17:00 HORAS en la Parroquia de San Pelagio Mártir (Parque Cruz Conde, Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

El duelo recibe y despide en la Parroquia.

Adelaida de Diego Pineda

Adelaida de Diego Pineda / 5

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents