Adelaida de Diego Pineda

Viuda que fue de Don Antonio Mañero Moya

Que falleció el día 3 de Septiembre de 2025, a los 85 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos: Antonio, Lourdes, Rafael y José Manuel (+); su hija política: Inmaculada Lozano; nietas: Ángela, Paula, Marina y Rocío; hermanos: Antonio y María José; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY JUEVES, DIA 4 DE SEPTIEBRE, A LAS 17:00 HORAS en la Parroquia de San Pelagio Mártir (Parque Cruz Conde, Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

El duelo recibe y despide en la Parroquia.