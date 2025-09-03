Adelaida de Diego Pineda
Adelaida de Diego Pineda
Viuda que fue de Don Antonio Mañero Moya
Que falleció el día 3 de Septiembre de 2025, a los 85 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos: Antonio, Lourdes, Rafael y José Manuel (+); su hija política: Inmaculada Lozano; nietas: Ángela, Paula, Marina y Rocío; hermanos: Antonio y María José; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY JUEVES, DIA 4 DE SEPTIEBRE, A LAS 17:00 HORAS en la Parroquia de San Pelagio Mártir (Parque Cruz Conde, Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
El duelo recibe y despide en la Parroquia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov