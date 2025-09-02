Menchu Rubio Fernández
Menchu Rubio Fernández
Viuda de fue de Don Antonio Martínez Villalón
Que falleció el día 21 de agosto de 2025, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos: Carmen y Antonio; hijos políticos: Antonio Moreno Moreno y Mari Paz Jiménez Arcos; nietos: Pablo, Javier, Antonio, Antonio, Gonzalo y Mari Paz; hermanos: Pilar y Víctor; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que será el MIÉRCOLES, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia de San Miguel Arcángel, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
