Menchu Rubio Fernández

Viuda de fue de Don Antonio Martínez Villalón

Que falleció el día 21 de agosto de 2025, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos: Carmen y Antonio; hijos políticos: Antonio Moreno Moreno y Mari Paz Jiménez Arcos; nietos: Pablo, Javier, Antonio, Antonio, Gonzalo y Mari Paz; hermanos: Pilar y Víctor; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que será el MIÉRCOLES, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia de San Miguel Arcángel, favor por el que les quedarán muy agradecidos.