Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Cano Ruano

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Manuel Cano Ruano

Esposo que fue de Dª María Ángeles Castilla Garrido

Que falleció el día 29 de Agosto de 2025, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijas; Olga, Marichu, Julia, Maria de los Ángeles, Elsa y Beatriz; hijos políticos:  Martiniano Menéndez, Juan Manuel Bejarano, Alejandro Muñoz, Armando Martínez y Fernando Pérez; hermanos: Mercedes y Juan; hermanos políticos, nietos: Patricia, Álvaro, Beatriz, Alejandra, Ana, Armando, Ignacio, Elsa, Fernando, Mencía y Manuel; sobrinos, primos, Ileana y demás familiares y afectos.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el SÁBADO DÍA 30, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la iglesia.

Manuel Cano Ruano

Manuel Cano Ruano / 5

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents