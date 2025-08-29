Manuel Cano Ruano
Manuel Cano Ruano
Esposo que fue de Dª María Ángeles Castilla Garrido
Que falleció el día 29 de Agosto de 2025, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijas; Olga, Marichu, Julia, Maria de los Ángeles, Elsa y Beatriz; hijos políticos: Martiniano Menéndez, Juan Manuel Bejarano, Alejandro Muñoz, Armando Martínez y Fernando Pérez; hermanos: Mercedes y Juan; hermanos políticos, nietos: Patricia, Álvaro, Beatriz, Alejandra, Ana, Armando, Ignacio, Elsa, Fernando, Mencía y Manuel; sobrinos, primos, Ileana y demás familiares y afectos.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el SÁBADO DÍA 30, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en la iglesia.
