Eva de la Riva de Lara
Viuda que fue de Don Fernando Albuixech Moliner
Que falleció el día 28 de agosto de 2025, a los 61 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo; hijo, Fernando; padres, D. Antonio de la Riva Bosch y Dª. Mari Valle de Lara García de Vinuesa; hermanos, Antonio y Mari Valle; hermanos políticos, sobrinos, demás familia y afectos.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el DÍA 30, A LAS 12:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, Córdoba, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
La familia recibirá en el Tanatorio de Córdoba, las Quemadas.
