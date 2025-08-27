LXXVII ANIVERSARIO

Don Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'

Matador de toros, hijo predilecto de Córdoba.

Falleció en Linares, el día 29 de agosto de 1947, a los treinta años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R.I.P.A.

La Fundación Toro de Lidia en Córdoba, ruega una oración por su alma.