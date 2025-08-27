Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

LXXVII ANIVERSARIO

Don Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'

Matador de toros, hijo predilecto de Córdoba.

Falleció en Linares, el día 29 de agosto de 1947, a los treinta años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R.I.P.A.

La Fundación Toro de Lidia en Córdoba, ruega una oración por su alma.

Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'

Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete' / CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents