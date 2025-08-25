ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Pedro María Serrano Galisteo

Que falleció el día 17 de Agosto de 2025 en Carcabuey, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa: María del Carmen Benítez Povedano; hijos: Inés, Pedro Miguel, María Carmen, María Ángeles, Juan Luis y María Belén; hijos políticos: Francisco José Rojas, Rosa Ramírez y Ángel Berdud; nietos; hermanas: María del Castillo y María de los Ángeles; hermano político Joaquín Benítez; sobrinos; primos; demás familia y amigos.

Ruegan, una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrara d.m. el miércoles día 27 a las 21:00 horas en la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, por cuya asistencia les quedaran muy agradecidos.