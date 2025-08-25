Pedro María Serrano Galisteo
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don Pedro María Serrano Galisteo
Que falleció el día 17 de Agosto de 2025 en Carcabuey, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa: María del Carmen Benítez Povedano; hijos: Inés, Pedro Miguel, María Carmen, María Ángeles, Juan Luis y María Belén; hijos políticos: Francisco José Rojas, Rosa Ramírez y Ángel Berdud; nietos; hermanas: María del Castillo y María de los Ángeles; hermano político Joaquín Benítez; sobrinos; primos; demás familia y amigos.
Ruegan, una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrara d.m. el miércoles día 27 a las 21:00 horas en la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, por cuya asistencia les quedaran muy agradecidos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncian la desaparición de una joven en Las Quemadas
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- Córdoba, ante una nueva subida de las temperaturas: estas son las máximas que se alcanzarán
- El traspaso de Álex Sala al Lecce será el tercero más alto de la historia del Córdoba CF
- Manolete y Cano, la tragedia en el objetivo
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas
- Vivienda de lujo en Córdoba: cara, pero escasa