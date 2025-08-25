Fuensanta Velasco Edreira
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA
Doña Fuensanta Velasco Edreira
(Chancha)
Viuda que fue de D. Enrique Serrano Senabre
Que falleció ayer, día 25 de agosto de 2025,
a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Fuensanta, Enrique, Luis, Raquel, Baldomero, Manuel y Belén; hijos políticos; nietos; bisnietos; sobrinos; su prima Merche y Dolores.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, martes día 26, A LAS 12:00 DE LA MAÑANA, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores quedarán muy agradecidos.
