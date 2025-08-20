José Antonio Gistas Peyrona
“YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA,EL QUE CREE EN MI, AUNQUE MUERA VIVIRA, ¿CREES ESTO?”
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL
Ilmo. Sr. D. José Antonio Gistas Peyrona
Catedrático de Física y Mecánica de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba
Esposo que fue de Dª Encarnación Fernández Roldán
Que falleció el día 19 de agosto de 2025 a los 81 años de edad, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijos; Javier, María Encarnación e Ignacio, Hijos políticos; Aurora Serrano, Miguel Angel Rivero e Irene Jimenez; Nietos, Gonzalo, Claudia, Elena, Laura, Alicia y Emma, Hermanos; Margarita, Hermanos políticos; Angel Rosich y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 22 a las 12:00 horas de la mañana, en la La Capilla del Tanatorio Córdoba (Pol. Las Quemadas) por cuyos favores le quedarán muy agradecidos
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo
- Sporting-Córdoba CF: Álvaro Moreno, el árbitro del partido, con unos precedentes aciagos para el equipo blanquiverde