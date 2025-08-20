“YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA,EL QUE CREE EN MI, AUNQUE MUERA VIVIRA, ¿CREES ESTO?”

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

Ilmo. Sr. D. José Antonio Gistas Peyrona

Catedrático de Física y Mecánica de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba

Esposo que fue de Dª Encarnación Fernández Roldán

Que falleció el día 19 de agosto de 2025 a los 81 años de edad, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijos; Javier, María Encarnación e Ignacio, Hijos políticos; Aurora Serrano, Miguel Angel Rivero e Irene Jimenez; Nietos, Gonzalo, Claudia, Elena, Laura, Alicia y Emma, Hermanos; Margarita, Hermanos políticos; Angel Rosich y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 22 a las 12:00 horas de la mañana, en la La Capilla del Tanatorio Córdoba (Pol. Las Quemadas) por cuyos favores le quedarán muy agradecidos