ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Eladio Torres Lora

Viudo que fue de Doña Ángeles Castillo Mariscal

Que falleció ayer, día 19 de agosto de 2025,

a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su hijo, Andrés; Su hermana, Aurora; Sus cuidadores del alma, Marijose y Antonio que lo han cuidado con el corazón; Sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, miércoles día 20, A LAS 13:30 DE LA TARDE, en la capilla del tanatorio de las Quemadas (Polg. Quemadas), por cuyos favores quedarán muy agradecidos.