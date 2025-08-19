Eladio Torres Lora
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don Eladio Torres Lora
Viudo que fue de Doña Ángeles Castillo Mariscal
Que falleció ayer, día 19 de agosto de 2025,
a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su hijo, Andrés; Su hermana, Aurora; Sus cuidadores del alma, Marijose y Antonio que lo han cuidado con el corazón; Sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, miércoles día 20, A LAS 13:30 DE LA TARDE, en la capilla del tanatorio de las Quemadas (Polg. Quemadas), por cuyos favores quedarán muy agradecidos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor
- Dubasin adelanta al Sporting en El Molinón