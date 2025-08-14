Doña Gloria de Santa Ana Garrido

Viuda de Don Carlos de Lossada Aymerich

D.E.P.

Sus apenados hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y comunican que la misa funeral tendrá lugar el día 15 de agosto en la Iglesia de Cristo Rey a las 10:00 de la mañana.