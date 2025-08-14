Gloria de Santa Ana Garrido
DIARIO CÓRDOBA
Doña Gloria de Santa Ana Garrido
Viuda de Don Carlos de Lossada Aymerich
D.E.P.
Sus apenados hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y comunican que la misa funeral tendrá lugar el día 15 de agosto en la Iglesia de Cristo Rey a las 10:00 de la mañana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable
- Un incendio en la carretera de Trassierra moviliza al Infoca y a los bomberos de Córdoba
- Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes