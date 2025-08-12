Mari Carmen Granados González

Esposa que fue de Don José Martínez Alcalá

Que falleció el día 11 de agosto de 2025, a los 80 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo, hijos, Mari Carmen, José, Francisco Javier e Ignacio; Nietos, Lola, Candela, Ricardo, David, José, Hugo, Jimena; y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el MIÉRCOLES DÍA 13, A LAS 10:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de La Inmaculada Concepción y San Alberto Magno (Ciudad Jardín), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la iglesia.