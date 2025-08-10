Don Manuel Rico Molina

Viudo que fue de Doña María Muñoz Sánchez

Que falleció el día 10 de Agosto de 2025, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa Lourdes López Villarejo, sus hijas Macarena, Reyes, Mamen, Mariapi, Maria del Mar, Rocío, Rosa, Lourdes y María ; hijos políticos Javier Fragero, Martín Gómez, Enrique Luque, Bartolomé Pérez, Enrique Robles, Rocio Ruth, Rafael Castillo y Rafael Muñoz; nietos, Martín, Belén, Enrique, María L, María P, Jaime, Joaquín, Javier, Adriana, Carmen, Lourdes y Rafa; hermanos Francisco y Maria del Carmen (+), hermanos políticos, Jerry y Manoli y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el lunes, día 11, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, por cuyos favores quedarán muy agradecidos.