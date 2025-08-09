Manuel García Clemente
DIARIO CÓRDOBA
Don Manuel García Clemente
Esposo que fue de Doña María Cristina Rodríguez Recio
Que falleció el día 9 de agosto de 2025, a los 65 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Manuel y Cristina; hijos políticos, Ángel Ruiz; madre; nietos, Julia, Cristina y Ángela y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 10 de agosto, a las 18:30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia (Padres Trinitarios), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
