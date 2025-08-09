Ildefonso Moreno Juliá
DIARIO CÓRDOBA
Don Ildefonso Moreno Juliá
Viudo que fue de Doña Rosario Hidalgo Pérez
Que falleció el día 9 de Agosto de 2025, a los 84 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Alfonso, Fátima y Maria del Mar (+); hijos políticos, MariCruz y Pedro; nietos, Alicia, Laura, Lucas y Aarón; hermanos, Miguel, Carmina, Marisol y Javier; sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el DOMINGO, DÍA 10, a las 10:30 DE LA MAÑANA, en iglesia parroquial de LA INMACULADA CONCEPCION Y SAN ALBERTO MAGNO, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
