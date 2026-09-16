Hacienda busca un preacuerdo de Presupuestos con Sumar para iniciar la negociación con el resto de socios

“El pistoletazo de salida” para llevar los Presupuestos de 2027 al Consejo de Ministros. Así definen en el ministerio de Hacienda la reunión con sus socios de coalición para pactar el proyecto de las cuentas públicas. El encuentro este miércoles entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación del socio minoritario de la coalición, busca perfilar un acuerdo en el seno del Gobierno a partir del cual arrancar las negociaciones formales con el resto de grupos parlamentarios.

La pretensión de Hacienda pasa por priorizar las conversaciones con los socios de investidura utilizando como base para el intercambio de papeles el preacuerdo con Sumar. Con Junts cerrado a negociaciones con los socialistas al romper el acuerdo de investidura y otros socios cada vez más distantes por la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, el contexto no parece el más propicio ni siquiera para sentarse a la mesa. Menos todavía para arrancar apoyos.

En el Ejecutivo, sin embargo, confían en que todos los socios acudan a la ronda de contactos cuando se convoque. Entienden que el “coste” de no querer sentarse, aunque sea para decir que no, es mayor que el de hacerlo. No se descarta tampoco que tras una primera toma de contacto sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tome directamente las riendas de las conversaciones.

En Moncloa evitan marcarse fecha para la aprobación de los Presupuestos en el Consejo de Ministros. El objetivo de hacerlo “en tiempo y forma” antes del 30 de septiembre, según los plazos marcados por la Constitución, ha quedado desplazado.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a comprometerse que el debate en el Congreso se sustancie antes de final de año. Ahora mismo, todo indica que los Presupuestos ni siquiera superarían la primera votación para iniciar la tramitación ante la perspectiva de que PP, Vox y Junts presenten enmiendas a la totalidad. Estas tres formaciones ya tumbaron con su voto en contra la senda de déficit presentada por el Gobierno para los Presupuestos el pasado mes de julio.

Tanto la oposición como los socios coinciden en señalar que las cuentas públicas serán una suerte de escaparate electoral para exhibir el programa del Ejecutivo. Se trataría de las primeras de la legislatura que se llevarían al Congreso. En el probable caso de que sean tumbadas, algunos socios apuntan que el jefe del Ejecutivo podría disolver las Cortes Generales para ir a elecciones responsabilizando del adelanto a los grupos que voten en contra.

La incógnita del adelanto electoral si decaen

Sánchez mantiene en el aire si convocará las generales para antes o después de las municipales y autonómicas del mes de mayo. La única certeza que ha trasmitido es que estos comicios no coincidirán en una suerte de ‘superdomingo’ electoral.

En la mayoría de federaciones socialistas se presiona para ir a las urnas después de las generales. Sin los condicionantes en clave nacional que puedan afectarles por el desgaste del Gobierno. En Ferraz se trasmite que respecto a la posibilidad de comicios generales antes o después tiene sus “pros y contras”. Además apuntan que deberá estar el terreno despejado, sin crisis abiertas antes de convocar, y analizarse la “coyuntura” del momento.

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A falta de aterrizar el acuerdo en el seno del Gobierno, Sánchez ha venido haciendo gala de que contendrán el mayor gasto social de la historia. Con inversiones centradas principalmente en vivienda, uno de los principales problemas para los españoles como viene señalando de forma reiterada el CIS, y servicios públicos para reforzar el Estado de bienestar.