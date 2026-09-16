El Gobierno redobla la presión sobre Vivas para trasladar a menores migrantes a la Península y alojar a los que siguen en la calle

Entre 700 y 1.000 menores migrantes siguen en las calles de Ceuta, según las estimaciones del Gobierno. Una cifra que se suma a los 2.048 que han sido ya filiados en centros de acogida. Desde el Gobierno descargan la responsabilidad de esta situación en el Gobierno de Ceuta por tener las competencias sobre menores y ostentar así legalmente su tutela. “Eso a Vivas, pregúntale”, respondía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso este miércoles a la pregunta de por qué hay 1.000 menores en las calles de Ceuta. En Moncloa acusan al presidente de Ceuta de estar actuando a las órdenes de Génova para no solicitar el traslado de menores a centros de acogida en la Península.

“Está en manos del Gobierno de Ceuta sacar a los menores de la calle”, se descargan en el Ejecutivo central apuntando a que las competencias son de la comunidad autónoma y que el Gobierno no puede asumirla. La primera medida adoptada por el Gobierno, defienden, fue aprobar una partida extraordinaria de 25 millones para la atención de estos menores en Ceuta. A partir de ahí, entienden que el gobierno ceutí debe buscar espacios para la acogida o tratar de descongestionar las plazas actuales con traslados a la Península.

Las vías que ponen sobre la mesa en Moncloa son principalmente dos, pero ambas deben contar con el visto bueno del gobierno ceutí. La primera es utilizar las 500 plazas puestas a disposición por entidades sociales en la Península. “Lo tiene que pedir el gobierno Ceutí, la pregunta es por qué no lo pide”, reprochan.

En el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego explican que los traslados podrían realizarse de forma urgente y se priorizaría a los perfiles más vulnerables, especialmente niñas. Por ello llevan varios días reclamando al PP y al gobierno de Ceuta que lo autoricen. De este modo se despejaría medio millar de plazas que podrían ocupar los adolescentes que siguen en la calle.

La otra opción pasa por la vía navarra, a través de convenios bilaterales para la acogida temporal de los menores mientras se tramitan sus expedientes. El firmado por el gobierno de Navarra se dirige la socialista María Chivite es por ahora el único. Por ello, en el Gobierno apuntan a las comunidades del PP para que contribuyan a rebajar la presión migratoria en Ceuta acogiendo a estos menores durante la tramitación de los expedientes. La prioridad del Gobierno es que sean devueltos para el reagrupamiento familiar y se acogen al compromiso trasmitido por Marruecos para ello.

“Más preocupado por el PP que por Ceuta”

El paso fundamental para recuperar la normalidad es la reubicación en centros de acogida para filiar a los migrantes y en este punto ya hubo fricciones con el gobierno de Ceuta, ahora convertidas en choque político. “Me duele, como miembro de un Gobierno que se deja la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver cómo Juan Jesús Vivas ha dejado de hablar como presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del PP”, lamentaba este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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“Para que Ceuta no sea un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), las personas tienen que salir de la calle, ir a los recursos y poder ser devueltos”, reclamaba por su parte el ministro de Política Territorial que encabeza el mando único, Ángel Víctor Torres. En Moncloa elevan el choque y concluyen que “parece que el presidente de Ceuta no está preocupado por Ceuta, sino por el PP”.