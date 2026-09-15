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Crisis migratoria

El Gobierno rebaja la expectativa de asilo de los migrantes en Ceuta: “La mayoría no tendrán derecho y serán devueltos”

Calcula que entre 700 y 1.000 menores migrantes siguen en la calle en la ciudad

La ministra portavoz, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han participado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han participado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

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Iván Gil

Madrid

El Gobierno ha ido elevando sus estimaciones sobre los migrantes que todavía permanecen en Ceuta hasta el punto de que fuentes del mando único reconocen que podrían ser alrededor de 10.000. Para ello estas fuentes tienen en cuenta tanto los migrantes reubicados en plazas de acogida como los que todavía reciben recursos alimentarios en las calles. En los últimos días, se daba cuenta del reparto de comidas a unas 3.000 personas solo en el asentamiento de la playa del Trampolín.

Una cifra que duplica las estimaciones iniciales del Ejecutivo de los migrantes que se habrían quedado en Ceuta tras la entrada masiva. A ellos se suman los que habrían regresado voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto: 5.482.

El ministro de Política Territorial que encabeza el mando único, Ángel Víctor Torres, sí ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de menores migrantes que permanecen en las calles, calculando que serían entre 700 y 1.000. Al margen del número total, ha avisado que “la mayoría de las personas que están en Ceuta no van a tener derecho internacional” para conseguir el asilo.

Se insiste así en que la gran mayoría serán devueltos: “No podemos dar expectativas a quien no las tiene”. En el Gobierno explican que buena parte de los que permanecen en Ceuta son marroquíes, por lo que no tendrían derecho a asilo.

Para ello, antes deberán resolverse los expedientes. El paso previo es la reubicación en centros de acogida para filiar a los migrantes y en este punto ha habido fricciones con el gobierno de Ceuta. “Me duele, como miembro de un Gobierno que se deja la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver cómo Juan Jesús Vivas ha dejado de hablar como presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del PP”, lamentó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Se reclama así más colaboración entre administraciones, después de las fricciones ante los emplazamientos para el realojo impulsados por el Gobierno.

En el Ejecutivo siguen poner fecha para la recuperación de la normalidad. Una primera fase pasaría por reubicar a todos los migrantes que todavía permanecen en las calles. A partir de ahí, culminar los expedientes. Por el momento, según los datos aportados por el ministro Torres, los expedientes iniciados se limitan a 1.822.

Tensiones con el gobierno de Vivas

En un contexto normal, se suelen resolver entre 12 y 16 semanas. Sin embargo, se confía en agilizar estos plazos debido al refuerzo de funcionarios implicados en el procedimiento, así como a las modificaciones legales para acortar tiempos en el caso de los expedientes para menores, con una especial protección.

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En el caso de los menores migrantes, desde el Gobierno se apunta a las comunidades del PP que rechazan su acogida para descongestionar la situación en la ciudad autónoma. “El presidente de Ceuta qué dice cuando su líder asegura que no quiere que ninguno vaya a la Península”, se ha preguntado Ángel Víctor Torres, insistiendo en que su devolución inmediata es “imposible”. “Para que Ceuta no sea un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), las personas tienen que salir de la calle, ir a los recursos y poder ser devueltos”, concluyó.

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Fuente: El Periódico

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