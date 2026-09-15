El Gobierno normaliza sus dudas sobre la independencia judicial: “Quien pone en cuestión la imparcialidad son algunos jueces”

El choque entre el Gobierno y el Tribunal Supremo se sigue recrudeciendo tras el fallo contra la denominada ley de nietos. Las fricciones que arrastran el poder ejecutivo y el judicial desde la aprobación de la ley de amnistía, en incluso antes con la concesión de los indultos, se han trasladado a la conversación pública deslizando acusaciones cada vez más gruesas. Al cuestionamiento a los jueces entonado por ministros como Óscar Puente u Óscar López, se sumó este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros. Hizo suyas las críticas del titular de Transportes, quien manifestó recientemente que “hay jueces haciendo política”, por constatar “lo que todos opinamos”, aseguró llamando la atención sobre la “necesaria independencia judicial”.

Puente tampoco perdió la ocasión para dar la vuelta a las críticas desde la justicia y asociaciones profesionales por su cuestionamiento por parte del Ejecutivo y les reprochó que “quien pone en cuestión la imparcialidad son algunos jueces”. “Ojalá observemos algún pronunciamiento más valiente y realista a la hora de valorar lo que ocurre con determinadas resoluciones judiciales”, protestó tras cuestionar que el ponente del fallo contra la ley de nietos, Antonio Narváez, se reuniese en secreto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladándole su deseo de que gobernase y derogase las leyes del actual Gobierno, además de “sembrar dudas” sobre Indra en el escrutinio de votos.

La decisión de suspender el derecho a voto de los descendientes de exiliados, una medida incorporada en la ley de memoria democrática aprobada en el Congreso en 2022, también fue censurada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con competencias en esta materia. Una sentencia, advirtió, que de confirmarse en la línea de las medidas cautelares provocaría que “algunos españoles tengamos ciertos derechos y a otros se les restrinjan”. Al mismo tiempo, reprochó el cambio de posición del líder de la oposición, quien en el pasado defendió esta medida y “ahora tenemos una metamorfosis”.

Las llamadas de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para rebajar la descalificación pública de los jueces el pasado viernes durante la apertura del año judicial no parecen haber surtido efecto. Las críticas por el fallo que paraliza la denominada ley de nietos no han cesado y este lunes fue el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien tildó el fallo de “salvajada” al afectar a los derechos fundamentales y “alimentar a la ultraderecha” en sus tesis sobre un ‘pucherazo’ electoral.

La amnistía como origen del choque

El también secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid se ha referido a “'salvapatrias' que hacen lo posible para derrocar a este Gobierno”, deslizando prevaricación durante una entrevista en ‘TVE’. “Hay sectores, lobos solitarios, que atienden a la llamada de Aznar”, aseguró en referencia a la invitación del expresidente para que “quien pueda hacer que haga”.

En el Ejecutivo ven en la ley de amnistía el origen de las fricciones con el alto tribunal. Algo que ya apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse el fallo. “Discrepancias" con el Alto Tribunal, dijo en en una entrevista la pasada semana en TVE, "en la lectura de algunas leyes que el Parlamento viene aprobando". Sobre la medida de gracia puso en valor que, en contra de las trabas del Supremo, ha sido avalada por todas las instancias europeas y facilitado la convivencia en Catalunya.

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El jefe del Ejecutivo incluso deslizó la asociación de este auto con el hecho de que "hay una corriente de fondo de cuestionamiento por parte de la ultraderecha y la derecha, cada vez más ultra, de los regímenes democráticos y bulos a favor de supuestos pucherazos".