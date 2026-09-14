Vivas rompe definitivamente con Sánchez: "No puedo confiar en que defienda a Ceuta ni a España"

El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, rompió definitivamente con Pedro Sánchez durante su entrevista de este lunes en el popular programa 'El Hormiguero', de Antena 3 Televisión. Preguntado sobre si confiaba en el presidente del Gobierno, reflexionó al respecto: "Los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Sánchez para defender a Ceuta; los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Sánchez para defender España". Su afirmación fue recibida por vítores de un entusiasta público que no dejó de ovacionarle durante toda la entrevista.

En el canal de Atresmedia, Vivas reiteró sus críticas al Gobierno central, y en especial a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por a su juicio haber actuado ante la crisis originada por la avalancha migratoria en la ciudad autónoma de los últimos días de julio con "indolencia", "irresponsabilidad" y un intento "manifiesto de no molestar a Marruecos".

El presidente ceutí relató de nuevo cómo el jefe del Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, llegó a decirle a su propio jefe de gabinete que no fuera "pesado" llamando a Moncloa. Y relató su sorpresa cuando Marlaska, después de haberle dicho al llegar a Ceuta que se quedaría hasta que la ciudad recuperase la normalidad, le comunicó el sábado 1 de agosto que regresaba a Madrid. "Yo no sabía si estaba en otro sitio", comentó con sorna sobre la actitud del titular de Interior.

Vivas resumió que el Ejecutivo del PSOE y Sumar "no ha estado a la altura", entre otras cosas por hacer "oídos sordos" a los avisos sobre lo que volvió a definir como una "invasión", por "el modo" en que se produjo, por "la dimensión" y "por el actor", manifestó en velada referencia a Rabat. Incluidos los avisos que lanzó el Centro Nacional de Inteligencia (CIS). Además, el presidente ceutí clamó que si en 2021 la ciudad sufrió una situación de menor envergadura pero similar, "por qué no existía un plan previsto, y si existía por qué no se aplicó".

Vivas reiteró que no ha vuelto a hablar con Sánchez desde los primeros días de la crisis, y le reprochó que se marchara de vacaciones tras visitar la ciudad autónoma "sin dejar a nadie al mando". Además, elogió la figura del Rey Felipe VI, con el que desveló haber hablado cuatro veces, una de ellas en persona, en el despacho que ambos mantuvieron este agosto en Marivent. Para el presidente ceutí, no hay ningún representante del Estado tan preocupado por lo que sucede en Ceuta como el jefe del mismo.

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Preguntado sobre si el origen de la crisis pudiera estar en alguna información comprometedora para Sánchez obtenida mediante la infección detectada hace algunos años en su teléfono a través del software israelí Pegasus, muy utilizado por Marruecos, Vivas dijo no poder afirmarlo. Además, el presidente ceutí alertó de que en cualquier momento se podía vivir en su territorio "una desgracia". "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", sentenció.