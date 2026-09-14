Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes del ImsersoBatalla de las FloresPasarela del Parque de LevanteProductividad de los funcionariosMuere un senderista cordobésPresupuestos del Ayuntamiento de CórdobaIntercazaCercadilla abre sus puertasPlanta de biometano de BaenaAdif accidente de AdamuzFallecido por el Virus del NiloSalvador Fuentes DeoleoSondeo del CISÚnico intocable del Córdoba CFHuella de carbono de la MezquitaMiguel Peris, comercio del año
instagramlinkedin

Investigación

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

La mujer, que conoció por Tinder al oficial de la Armada al que se ha retirado la acreditación, llegó a entrar en el recinto como acompañante para una fiesta navideña

Cuartel de la base de la OATN en Northwood.

Cuartel de la base de la OATN en Northwood. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La OTAN retiró la habilitación de seguridad a un oficial de la Armada Española destinado en la base de la Alianza en Northwood, al noroeste de Londres, por su relación con una supuesta espía rusa, según informó el diario británico The Telegraph y confirmaron a EFE fuentes de la Armada.

El oficial, que prestaba servicio en el cuartel general del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), comenzó a finales de 2024 una relación con una mujer con doble nacionalidad británica y polaca, pero que había nacido en Rusia, a la que había conocido a través de la aplicación Tinder.

Los servicios de seguridad de la OTAN iniciaron una investigación por las sospechas de que la mujer pudiera estar en contacto con el espionaje ruso, investigación que acabó meses después con la retirada al militar español del pase de acceso a la base, su acreditación de seguridad y su regreso a España.

Según el diario británico, la mujer llegó a entrar en la base como acompañante del oficial para una fiesta navideña.

Las fuentes de la Armada Española confirmaron a EFE este "incidente puntual" y el regreso a España del militar, aunque no precisaron cuál fue su destino y se permanece en activo o, como afirma The Telegraph, ha pasado ya a la reserva.

Noticias relacionadas

Un portavoz del mando marítimo de la OTAN, preguntado por EFE sobre este asunto, dijo que el "MARCOM no hace declaraciones sobre cuestiones de personal. La OTAN -añadió- mantiene su pleno compromiso con la protección del personal aliado, la salvaguardia de la información clasificada y el mantenimiento de la confianza y la seguridad de las que depende la Alianza".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nadie espera encontrar esto en un pueblo de Córdoba: un viaje a la Prehistoria gracias a una ruta senderista de 6 kilómetros
  2. El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa 'el bello castillo' en honor a una de las fortalezas más impresionantes de España
  3. Sol pleno y sin lluvias en los últimos coletazos del verano: esta es la previsión de la Aemet y la fecha fijada para un cambio en el tiempo
  4. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: 'No sé si volveré a ir en las listas, la idea que tengo ahora es cumplir mi mandato
  5. Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
  6. Las Noches del Patrimonio desbordan la noche cordobesa: gladiadores, castratis, Averroes y Cervantes
  7. La obra de emergencia de la variante de Las Angosturas de Priego de Córdoba durará cinco meses
  8. Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China

"Quien gane en IA, gana": el freno a la IA indigna a Trump y choca con la carrera entre EEUU y China

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid

Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid

Los feminicidios, una lacra que México no consigue erradicar

Los feminicidios, una lacra que México no consigue erradicar

El Córdoba CF y su batalla particular con los derbis andaluces en Segunda

El Córdoba CF y su batalla particular con los derbis andaluces en Segunda

Adif pide ampliar la investigación del accidente de Adamuz más allá de la soldadura y anuncia peritos propios

Adif pide ampliar la investigación del accidente de Adamuz más allá de la soldadura y anuncia peritos propios

El PP denuncia que la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba sigue sin licitarse y exige explicaciones al Gobierno

El PP denuncia que la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba sigue sin licitarse y exige explicaciones al Gobierno

El IES Felipe Solís Villechenous de Cabra ya tiene cartel para conmemorar su 70 aniversario

El IES Felipe Solís Villechenous de Cabra ya tiene cartel para conmemorar su 70 aniversario
Tracking Pixel Contents