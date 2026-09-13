Inteligencia Artficial
El Gobierno defiende que España "está gobernando" a la IA: "La innovación es compatible con la regulación"
El ministro Óscar López defiende que la innovación tecnológica es compatible con la regulación tras el debate sobre los riesgos de seguridad planteado por los líderes del sector
EFE
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este domingo que España "está gobernando" a la Inteligencia Artificial con iniciativas para regular su uso en la UE como el reglamento de la IA o la prohibición de los sistemas para generar pornografía infantil.
En una publicación en su red social X, y tras la reciente polémica por los riesgos del mal uso de esta tecnología protagonizados por líderes del sector, López ha enfatizado que España aboga por una IA "al servicio del ser humano".
"La innovación es compatible con la regulación", ha añadido el titular de Transformación Digital, que ha recordado que bajo presidencia española de la UE, salió adelante el Reglamento Europeo de IA y que, a propuesta de España, también la Unión ha prohibido los sistemas de IA que generan deepfakes sexuales y pornografía infantil.
López ha reivindicado además que España ha impulsado la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA y la ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales.
Hoy mismo, el fundador de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que "la industria mintió" sobre el peligro de la IA por lo que los gobiernos y los ciudadanos deben intervenir, en una entrevista este domingo tras la polémica que él mismo desató el sábado por los riesgos de la tecnología.
"No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgos. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo", declaró Amodei en una entrevista al programa 'Sunday Morning' de CBS.
El también director ejecutivo de Anthropic hizo estas declaraciones tras publicar el sábado un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector de la IA.
Fuente: El Periódico
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