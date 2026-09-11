Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas carreteras CórdobaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaCamping de lujo en CórdobaNuevo curso escolarITVCines de verano CórdobaMantenimiento de colegiosIncidencias en colegiosEntrevista | Niña PastoriEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

Aniversario de los ataques terroristas

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

La Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas mediante actos solemnes de homenaje organizados por el personal militar de la Armada y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

El rey Felipe VI durante una visita a Rota.

El rey Felipe VI durante una visita a Rota. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Cádiz

El rey Felipe VI va a asistir este viernes al homenaje de militares de España y Estados Unidos a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que se cumplen ahora 25 años, y que tendrá lugar en la Base Naval de Rota (Cádiz).

Como ha indicado Casa Real, la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11-S mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.

Durante esta misma jornada, el monarca también inaugurará el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota 'Base Forum', en el que se narra la evolución de esta localidad como enclave defensivo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el impacto y la transformación experimentada tras la implantación de la Base y los más de 60 años de presencia norteamericana.

El espacio que inaugurará Felipe VI se sitúa en las antiguas naves municipales situadas en la avenida de la Diputación y alberga piezas de gran volumen como aeronaves militares, un helicóptero o un camión de bomberos, junto a otros elementos que contribuyen a convertir la visita en una experiencia divulgativa, atractiva y cercana. Cuenta con alrededor de 2.300 metros cuadrados de superficie museística, además de espacios destinados a exposiciones temporales, actividades culturales y otros eventos.

Noticias relacionadas

Uno de los principales valores de Base Forum es su capacidad para mostrar la historia compartida construida durante estas décadas entre los roteños, la Armada y las miles de familias estadounidenses que han vivido y siguen viviendo en la localidad. Una convivencia que ha trascendido el ámbito institucional para formar parte de la vida cotidiana de Rota y que se refleja en sus calles, comercios, escuelas, tradiciones y relaciones sociales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
  4. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones
  5. Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
  6. Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
  7. La firma cordobesa Silbon ficha a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de su sastrería
  8. Así 'coloniza' Córdoba el avispón asiático: atacan colmenas, roban crías de otros nidos y aprovechan la comida para gatos

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre
Tracking Pixel Contents