Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motores de contrataciónVacuna para el virus del NiloCórdoba recuerda el 11-S25 años del 11-SCórdoba CF-UD AlmeríaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaMundial del JamónNeuróloga de Córdoba sobre la migrañaCamping de lujo en CórdobaPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

Podemos

Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

La número dos de Podemos presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades

La secretaria Política de Podemos, Irene Montero (c).

La secretaria Política de Podemos, Irene Montero (c). / Daniel González / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La número dos de Podemos, Irene Montero, va a oficializar este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible" y presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.

Fuentes de Podemos informan de que Montero aprovechará el acto del sábado en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025.

Además, la actual eurodiputada de Podemos presentará el sábado los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

El objetivo es articular una candidatura "nítidamente de izquierdas" que aspira a ser "lo más amplia posible", según señalan las mismas fuentes de Podemos, que no concretan con qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Por el momento, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que está en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.

Noticias relacionadas

La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones
  3. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  4. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
  5. Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba
  6. Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
  7. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  8. Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

La Diputación de Córdoba apuesta por la 45ª edición de Agropriego: casi un centenar de expositores y 14.000 metros cuadrados para mostrar os últimos avances agrícolas

La Diputación de Córdoba apuesta por la 45ª edición de Agropriego: casi un centenar de expositores y 14.000 metros cuadrados para mostrar os últimos avances agrícolas

La UE se alía con Ucrania para acelerar la producción de drones

La UE se alía con Ucrania para acelerar la producción de drones

Marco Rubio concluye su gira por Colombia, Ecuador y Perú con acuerdos económicos y de cooperación para luchar contra el narcotráfico

Marco Rubio concluye su gira por Colombia, Ecuador y Perú con acuerdos económicos y de cooperación para luchar contra el narcotráfico

Los colegios de Córdoba podrán solicitar hasta final de año actividades de Policía y Guardia Civil para prevenir riesgos entre los alumnos

Los colegios de Córdoba podrán solicitar hasta final de año actividades de Policía y Guardia Civil para prevenir riesgos entre los alumnos

La justicia francesa condena a 6 meses de prisión a un padre por amenazar a una profesora: "Te voy a cortar la cabeza"

La justicia francesa condena a 6 meses de prisión a un padre por amenazar a una profesora: "Te voy a cortar la cabeza"

Luis Planas defiende en Córdoba el uso de semillas más resistentes al calor para adaptar los cultivos a la escasez de agua

Luis Planas defiende en Córdoba el uso de semillas más resistentes al calor para adaptar los cultivos a la escasez de agua

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, antes de recibir al Almería: "Hay que creer en este equipo"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, antes de recibir al Almería: "Hay que creer en este equipo"
Tracking Pixel Contents