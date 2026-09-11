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Felipe VI conmemora con EEUU en la base militar de Rota el 25º aniversario de los atentados del 11-S

La ministra de Defensa acompaña al Rey en los actos cuatro días después de participar con él y la cúpula militar en una reunión sobre Ceuta

El rey de España Felipe VI, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EE.UU. en España, Benjamín León Jr. (c-d), durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos

El rey de España Felipe VI, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EE.UU. en España, Benjamín León Jr. (c-d), durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos / Román Ríos / EFE

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Pilar Santos

Madrid

Felipe VI ha conmemorado este viernes junto a Estados Unidos en la Base Naval de Rota (Cádiz) el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en una ceremonia en recuerdo de las víctimas en uno de los principales enclaves de la cooperación militar entre ambos países.

El Rey no ha tomado la palabra ni ha realizado declaraciones. Han intervenido el capitán de navío Charles A. Chmielak, comandante de la estación naval estadounidense en Rota, y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. La ceremonia ha incluido los himnos de España y Estados Unidos, un sobrevuelo de aeronaves españolas y estadounidenses y una ofrenda floral realizada por Felipe VI y el embajador. El homenaje ha concluido con los toques de campana y de silencio en memoria de las víctimas.

La visita cuando era Príncipe

La cita ha tenido además un precedente directo para el Monarca. El entonces Príncipe de Asturias ya acudió a la Base de Rota el 16 de septiembre de 2001, cinco días después de los atentados, para participar en un homenaje a las víctimas.

ROTA (CÁDIZ), 11/09/2026.- El rey de España Felipe VI deposita una corona de flores durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos

El rey de España Felipe VI deposita una corona de flores durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos / Román Ríos / EFE

Robles ha acompañado al Rey en un acto propio del ámbito de Defensa pocos días después de la reunión que ambos mantuvieron el lunes en Zarzuela con la cúpula militar para examinar la situación de Ceuta “desde el punto de vista de la defensa”. El encuentro no figuraba en las agendas públicas y Casa Real decidió difundir una fotografía de la reunión, en medio de la controversia política por la crisis migratoria y los avisos previos del CNI. La Casa del Rey dijo este jueves que es normal que el jefe del Estado mantenga este tipo de citas porque "su deber es estar informado".

ROTA (CÁDIZ), 11/09/2026.- El rey de España Felipe VI y el embajador de EE.UU. en España, Benjamín León Jr. (d), durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos

IZ), 11/09/2026.- El rey de España Felipe VI y el embajador de EE.UU. en España, Benjamín León Jr. (d), durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). EFE/ Román Ríos / Román Ríos / EFE

La presencia militar estadounidense en Rota se remonta a los acuerdos entre España y Estados Unidos de 1953. Las obras de la base comenzaron en 1955, la pista aérea abrió en 1956 y las instalaciones portuarias fueron inauguradas en 1958. Desde entonces, Rota se ha consolidado como un enclave estratégico para las fuerzas españolas, estadounidenses y de la OTAN. Barack Obama la visitó en 2016 y durante estos últimos meses ha sido objeto de controversia cuando, en algunos de los múltiples choques entre Donald Trump y Pedro Sánchez, Washington ha amenazado con cortar las relaciones comerciales con España e imponer un embargo, después de que el Gobierno español vetara el uso de las bases de Rota y Morón para las operaciones militares estadounidenses en su guerra contra Irán.

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Tras el homenaje, Felipe VI tiene previsto inaugurar Base Forum, el nuevo espacio cultural dedicado a recorrer la historia de Rota y su relación con la Base Naval y la comunidad estadounidense.

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Fuente: El Periódico

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