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Sara Fernández

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Ayuso sobre el ático: "Yo no he querido una residencia porque me gusta vivir en comunidad, tener vecinos y no vivir como ustedes"

La izquierda regional ha ido sin ambages. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha arrancado la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el último de la legislatura y "el último como presidenta" de Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado, con un durísimo discurso en el que no han faltado alusiones al polémico ático comprado el pasado abril por la empresa pública Planifica Madrid. Tras instar en sus primeras palabras a la presidenta madrileña a que la región acoja "a todos los niños, niñas y demandantes de asilo que haga falta" para aliviar la situación en Ceuta, ha entrado de lleno al asunto.