Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping de lujo en CórdobaCines de verano CórdobaProyecto Hera | Cáncer de mama pospartoVíctor Sánchez Córdoba CFMantenimiento de colegiosCNI CeutaIncidencias en colegiosSuicidios en hombresEl tiempo en CórdobaJosé Carlos Ruiz (IU Córdoba)Premios Ejército 2027Córdoba CF trayectoria en SegundaCordobIANuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleLa Corredera grupo de músicaAvispón asiático
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible

El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" horas antes con mensajes telefónicos y la Guardia Civil valoró la "connivencia de las autoridades marroquíes" en la entrada masiva

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta.

En la imagen, uno de los dispositivos conformado por personal sanitario y voluntarios para atender a las personas migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
  4. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones
  5. Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
  6. La firma cordobesa Silbon ficha a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de su sastrería
  7. Así 'coloniza' Córdoba el avispón asiático: atacan colmenas, roban crías de otros nidos y aprovechan la comida para gatos
  8. El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre
Tracking Pixel Contents