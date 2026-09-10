Sánchez prepara al PSOE ante la amenaza de una imputación por financiación irregular

De entre las diferentes causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, la financiación irregular es la línea roja trazada por los de investidura para seguir sosteniendo al Gobierno. Por eso sorprendió en Ferraz que el propio Pedro Sánchez evitase descartar una imputación del partido como persona jurídica durante su primera entrevista a la vuelta del parón estival. Este miércoles, durante una nueva entrevista en TVE mientras declaraba la gerente del PSOE en el marco del caso Leire, el jefe del Ejecutivo volvía a dejar en el aire esta amenaza: “No sé si nos imputarán o no, pero no hay financiación irregular". En la dirección socialista recogieron el guante para prepararse ante esta hipótesis y tratar de rebajar su impacto político, sin dejar de trasmitir “tranquilidad”.

Una imputación no es una condena se traslada para defender que “lo hemos enseñado todo” y que “más desnudo que el PSOE no hay nadie”. En la dirección ya interpretaron estas palabras entre el “chascarrillo de que nos pueden imputar a todos” y la resignación de que aún “sin motivos” nada es descartable, “visto lo visto” en otras causas. Un posicionamiento que está por ver si permea en las filas socialistas y, principalmente, entre los socios parlamentarios.

Los principales grupos que facilitaron la investidura ratifican su línea roja. Si bien, en uno de estos partidos deslizan que los tiempos de la justicia son lentos para poner en duda que se pueda dar este paso antes de finalizar la legislatura. La pieza separada en la Audiencia Nacional permanece bajo secreto de sumario, tras varias prórrogas, y se entrelaza con otra para investigar los pagos a la trama del caso Leire.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, descargó en Santos Cerdán, ex secretario de Organización, la responsabilidad sobre los pagos a abogados presuntamente involucrados en una trama para boicotear las causas contra el partido. Durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz este miércoles eximió así de cualquier responsabilidad tanto al secretario general como a la ejecutiva. Fuentes socialistas abundaron que “al tratarse de trabajos encargados desde esta área, correspondía también a Organización supervisar su ejecución”.

“La Gerencia formaliza, documenta y tramita trabajos encargados previamente por la Secretaría de Organización y, conforme a las indicaciones de Organización, ordenaba la ejecución de los abonos correspondientes. Se trata de gastos ordinarios que no son competencia ni de la Comisión Ejecutiva Federal ni de la Secretaría General”, concluyen. Tras su imputación, el jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas ha defendido su inocencia.

Los socialistas sostienen que han entregado sus facturas y trasladado la información sobre todos los pagos realizados. “Como hemos hecho desde el primer momento, el PSOE mantiene una posición de absoluta transparencia y plena colaboración con la Justicia. Hemos facilitado la información y documentación que nos ha sido requerida y seguiremos haciéndolo siempre que sea necesario”, señalan. Asimismo, añaden que tras la dimisión de Santos Cerdán, el partido “conservó bajo custodia e incluso precintó su documentación, ante la posibilidad de que pudiera ser requerida posteriormente por la Justicia”.

Escala el choque con el Supremo

El fallo del Supremo que deja en suspensión la llamada ley de nietos ha vuelto a visibilizar el choque institucional entre el Gobierno y el alto tribunal. Unas tensiones que vienen manifestándose desde el inicio de la legislatura, a raíz de la ley de amnistía. El jefe del Ejecutivo situó en la medida de gracia el origen de las “discrepancias” respecto a la “lectura de algunas leyes que el Parlamento viene aprobando".

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La sentencia contra el fiscal general del Estado fue el último capítulo de esta disputa entre poderes. Además de la aplicación de la medida de gracia y los roces en la anterior legislatura por los indultos a los líderes del 'procés', se han producido otras colisiones a raíz de los nombramientos tumbados por el Supremo. Entre ellos el de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, y dos nombramientos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. Primero como fiscal togada del Supremo y posteriormente como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.