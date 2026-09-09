Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suicidios en hombresJosé Carlos Ruiz (IU Córdoba)Mantenimiento de colegiosIncidencias en colegiosEl tiempo en CórdobaCrisis de CeutaPremios Ejército 2027Césped El ArcángelCórdoba CF trayectoria en SegundaCordobIANuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleLourdes PastorPremio arquitectos andalucesLa Corredera grupo de músicaAvispón asiáticoEuromillones en Córdoba
instagramlinkedin

Los papeles desclasificados

La Policía avisó a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla el 31 de julio de "riesgo extremo de colapso" por "auto-organización entre migrantes" en redes

El mismo cuerpo policial consultado por la juez tardón avisó a Canarias de un riesgo moderado tras el primer día del asalto a Ceuta

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta.

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Juan Jose Fernández

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Madrid

Los documentos desclasificados por el Gobierno dan cuenta de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional alertó a los puestos froterizos de Ceuta y Melilla las 13 horas del 31 de julio, segundo día de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes, de que debía mantenerse la alerta de "riesgo extremo de colapso" a tenor de información obtenida tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería, que hacían pensar en una "auto-organización de migrantes" en redes.

"En base a la monitorización de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, se ha observado un incremento significativo tanto en el volumen de mensajes como de publicaciones", advertían los agentes a los puestos fronterizos. El documento añade que se detectaba en dicho momento "un aumento en la creación de grupos privados orientados a coordinar aproximaciones a las inmediaciones de la frontera, principalmente en el entorno de Ceuta".

Entre esos grupos la Policía ya citaba los denominados "Ataque a Ceuta", "Ataque seguro", "Gente de valla" y "Haraga Melilla + Castillejos". A partir de esta información, representativa de una pequeña porción de las interacciones analizadas, según el CENIF, podía inferirse que este fenómeno tenía visos de "haberse articulado mediante un proceso de auto-organización horizontal entre los migrantes, "lo que supone un criterio aun mayor de incertidumbre en cuanto a la dificultad de previsión de la magnitud del fenómeno por la imposibilidad de abracar todas estas comunicaciones".

Archivo - Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España).

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). / Marcos Moreno - Europa Press

"Durante los días 29 y 30 de julio por parte de esta Unidad se han enviado alertas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla informando sobre el desarrollo, escenarios y gravedad de este fenómeno", añade el documento.

Aviso a Canarias de un riesgo moderado

También el 31 de julio, desde CENIF de la Policía, y " a partir de la monitorización llevada a cabo por el grupo de fuentes abiertas", se dio aviso a las autoridades canarias de que se considera necesario establecer una alerta migratoria sobre posibles entradas irregulares en este territorio "con especial atención a las siguientes zonas de salida de embarcaciones: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún".

Añadían no se había encontrado la "suficiente evidencia digital" en redes sociales que indicara que de forma inminente se fuera a producir una llegada masiva de inmigrantes a territorio canario, ni tampoco "a corto a plazo", según los documentos desclasificados por el Gobierno.

Noticias relacionadas

Se puntualizaba, sin embargo, y tras el episodio del 30 de julio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, "así como la nacionalidad de los potenciales migrantes que figuran en la tabla que se adjunta (marroquíes)", se hacía necesario llevar cabo una alerta "sobre una posible repercusión migratoria que pudiera afectar a su territorio, "aún de manera preventiva".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
  4. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
  5. Córdoba, a punto de recuperar el sorteo de viviendas protegidas: el Pleno aprobará la próxima semana el nuevo sistema
  6. Las obras del futuro hotel en la Casa de los Guzmanes de Córdoba continúan tras la demolición del cuerpo trasero
  7. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
  8. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones

Dance-fit, K-pop o bienestar emocional: abierta la inscripción a los talleres de Participación Ciudadana en Córdoba

Dance-fit, K-pop o bienestar emocional: abierta la inscripción a los talleres de Participación Ciudadana en Córdoba

Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros

Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros

La Justicia niega 18.000 euros de premio de jubilación a una trabajadora del Ayuntamiento de Córdoba

La Justicia niega 18.000 euros de premio de jubilación a una trabajadora del Ayuntamiento de Córdoba

El proyecto cordobés Hera para la detección del cáncer de mama posparto consigue la participación de más de 25.000 mujeres

El proyecto cordobés Hera para la detección del cáncer de mama posparto consigue la participación de más de 25.000 mujeres

Licitada una obra de mejora en la ITV de Lucena que trasladará el frenómetro y velocímetro de ubicación

Licitada una obra de mejora en la ITV de Lucena que trasladará el frenómetro y velocímetro de ubicación

Infrico se suma en Bruselas a la protesta de la industria metalúrgica europea contra la competencia desleal

Infrico se suma en Bruselas a la protesta de la industria metalúrgica europea contra la competencia desleal

La Junta de Andalucía libera 100 perdices rojas en Córdoba para reforzar la alimentación del águila imperial ibérica

La Junta de Andalucía libera 100 perdices rojas en Córdoba para reforzar la alimentación del águila imperial ibérica

Si te despiertas a las 3 de la mañana, tu cuerpo tiene una razón: esto es lo que ocurre mientras duermes y así puedes corregirlo

Tracking Pixel Contents