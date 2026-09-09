El Gobierno alerta de un ‘contagio’ alemán por el discurso antiinmigración con Ceuta: “El cazo lo pone Vox”

El Gobierno viene avisando sobre el repunte de los “discursos de odio” desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta. Por ello, el aplastante triunfo de la ultraderecha alemana el pasado domingo en Sajonia-Anhalt alimentado por posiciones antiinmigración se ha tomado como ejemplo de sus consecuencias. “Al único que le viene bien es a Vox”, apuntan en el Gobierno reprochando falta de responsabilidad de Estado en el PP. “En el discurso antiinmigración [el PP] no pueden elevar más el tono porque el cazo lo pone Vox”, zanjaban fuentes de la cúpula del PSOE después del pleno del Senado de este martes sin dejar de mirar también las últimas encuestas.

Un ministro socialista cuestionaba por su parte la “deslealtad” del principal partido de la oposición en esta crisis para lamentar que “estiran el chicle todo lo que pueden, aunque sea a costa de fastidiar a Ceuta”. La lectura tanto en Ferraz como en Moncloa es que si los populares no modulan sus posiciones se arriesgan a que, como se vio en los comicios alemanes, se produzca “un 'sorpasso' de la ultraderecha a la derecha clásica”.

“La polarización beneficia a la extrema derecha”, insistían fuentes socialistas en el Senado pidiendo rebajar el tono. Al mismo tiempo, estas fuentes barruntan que “hay una reflexión en la derecha. Lo que ha pasado en Alemania a todos nos preocupa, también a ellos”. Un mensaje de alerta que suele movilizar a los propios, pero con el que también se pone en duda el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y su capacidad de medir. Esto es, entre intentar “desgastar” al Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta y las “prisas” por un discurso antiinmigración que, consideran, se le podría volver en contra y favorecer únicamente a los de Santiago Abascal.

Pedro Sánchez ya se refirió al “aviso” por lo ocurrido en Alemania con la victoria de AfD rozando la mayoría absoluta en unas regionales durante la reunión interparlamentaria del PSOE el pasado lunes. “El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo. Y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista como el español es más necesario que nunca", concluyó en el encuentro para arrancar el curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas.

“Ofensiva” mediática

Desde Sumar no se han quedado al margen de este mensaje, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo confrontaba con el PP por su “carencia de sentido de Estado”. “Son pirómanos del odio”, enfatizaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para asegurar su preocupación por la “fractura de la convivencia en el país”. Hacerlo “por fines electorales a corto plazo”, censuró, “es un error mayúsculo”. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, incidió por su parte en la necesidad de “contraponer” con medidas humanitarias “a quienes quieren hacer desaparecer nuestros valores como europeos y todas las conquistas que nos han traído hasta aquí”.

Con una crisis que amenaza con enquistarse y que, más allá del evidente desgaste al Gobierno, neutraliza su iniciativa en el arranque del último curso político de la legislatura, Sánchez ha apostado por una “ofensiva” a nivel mediático. El presidente del Gobierno encadenará tras el parón estival al menos tres entrevistas. Una por semana. En el Gobierno enmarcan esta inusual presencia en los medios por la necesidad de “tomar pulso” y tratar de recuperar “iniciativa”. Poco dado a las entrevistas fuera del contexto electoral, en el Ejecutivo niegan así cualquier relación con la posibilidad de un adelanto electoral.

Elecciones en función de la "coyuntura"

En Ferraz insisten en que las elecciones generales serán en 2026, como sostiene en público el jefe del Ejecutivo. Sin despejar la duda de si serán antes o después de las municipales y autonómicas de mayo. Ambas opciones, dicen, tienen sus “pros y contras”.

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La posibilidad de un “adelanto técnico” dependerá, según argumentan dirigentes de la cúpula socialista, de la “coyuntura” y de que pueda presentarse una ventana de oportunidad. Con todo, se apunta a que el jefe del Ejecutivo no tiene prisa y que siempre valoró positivamente agotar la legislatura. Lo único claro, por tanto, es que no se harán coincidir las generales con las municipales y autonómicas, el llamado ‘superdomingo’ electoral.