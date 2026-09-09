La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano

La fiscal de Anticorrupción Elena Lorente ha interrogado este martes al ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli de forma insistente sobre la utilización de una plataforma de inversión creada por una empresa de Luxemburgo para financiar a la aerolínea con 9,66 millones de dólares (casi 9 millones de euros) de capital venezolano, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio dirigido por el juez del caso Zapatero, José Luis Calama.

Las citadas fuentes han explicado a esta redacción que Lorente ha dedicado una buena parte de su interrogatorio a Roselli a interpelarle sobre la utilización en 2018 de una plataforma de inversión denominada 'Modus'. En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, el ex consejero delegado de Plus Ultra aseguró que el anterior máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes, fue quien planteó esta operación de financiación estructurada mediante la emisión de un bono.

José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia en el Senado el pasado marzo. / Eduardo Parra / Europa Press

Para llevar a cabo esta operativa "se contrató al especialista en análisis de crédito Luis Gerardo García, que elaboró un informe sobre la capacidad futura de pago de Plus Ultra". Y después recurrieron a la mencionada sociedad luxemburguesa "por recomendación a Reyes de un banquero venezolano llamado Carmelo (cuyo apellido se desconoce)", indica de forma literal el escrito de Roselli.

Sistema de compensación

Y esta empresa de Luxemburgo "creó el bono y utilizó un compartimiento llamado Modus. Este bono se podía comprar por euroclerance [un sistema de compensación de fondos internacional] por los inversores. La finalidad de dicha estructura era que los futuros inversores pudieran adquirir los instrumentos financieros a través de sistemas internacionales de compensación y liquidación", prosigue el escrito de este exdirectivo de Plus Ultra.

Roselli explicó, además, que el 4 de abril de 2019 se formalizó la estructura de financiación entre Plus Ultra y la firma Modus Securitisation SA, "entidad luxemburguesa que actuó como vehículo de titulización. En virtud de dicha estructura, Plus Ultra cedió derechos de crédito derivados de contratos de inversión previamente suscritos, entre ellos los vinculados a Valerian Corporation Limited, Héctor Tobía y Financiera Avanza. La finalidad económica de esta operación consistía en transformar esas posiciones acreedoras en instrumentos financieros susceptibles de ser adquiridos por terceros inversores", prosigue la explicación del exdirectivo de la aerolínea.

El exCEO de la aerolínea Plus Ultra Roberto Roselli (c) a su llegada a la Audiencia Nacional. / Carlos Luján / Europa Press

Y a consecuencia de dicha estructura financiera, "entre mayo y octubre de 2019 se registraron diversas entradas de fondos canalizadas a través de Modus e ISP Securities por un importe aproximado de 6,1 millones de dólares estadounidenses. Sumadas dichas transferencias a los contratos cedidos, el volumen total de financiación vinculado a esta operativa alcanzó aproximadamente 9,66 millones de dólares estadounidenses", continúa el escrito de Roberto Roselli.

Otras aportaciones

Además, antes de que la plataforma Modus estuviera plenamente operativa, otros inversores aportaron fondos directamente a Plus Ultra. "Entre dichas aportaciones se identifican las de Héctor Tobía (1 millón dólares), Financiera Avanza (2 millones de dólares) y Valerian Corporation Limited (900.000 dólares).

El exCEO de la aerolínea Plus Ultra Roberto Roselli a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Al extinguirse la relación financiera articulada mediante la plataforma Modus, Plus Ultra entregó para liquidar la deuda contraída un avión Airbus A340-300: "En esa misma fecha se suscribió un contrato de arrendamiento de la propia aeronave a favor de la compañía aérea, de modo que el activo entregado para saldar la deuda pasó a ser utilizado nuevamente por Plus Ultra mediante el pago de rentas periódicas", que primero fueron de 75.000 dólares mensuales. El 31 de diciembre de 2019 se modificaron las condiciones económicas, elevándose la renta a 205.000 dólares mensuales hasta marzo de 2021 y a 190.000 dólares mensuales desde abril de 2021 hasta febrero de 2025.

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Roselli afirma en su escrito dirigido al juez Calama que solicitó información adicional a Rodolfo Reyes sobre el inversor Leendert Verhoeven, uno de los investigados en la causa. "Ante tal solicitud, Reyes se limitó a indicar que podían dar por cumplida con su diligencia debida haciendo una búsqueda en Google y en World-Check dando instrucciones implícitas de autorizar la recepción de los pagos de Valerian". Por eso, esta última firma "se convirtió en entidad financiadora de Plus Ultra", zanjó el ex consejero delegado de la compañía.