Los papeles desclasificados
El CNI advirtió el 29 de julio a la inteligencia marroquí de los planes para llevar a cabo la entrada masiva a Ceuta
"Se han identificado algunos perfiles especialmente activos. El Grupo de WhatsApp 'Asalto a la valla de Ceuta' estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta", dice de forma literal la alerta que ha sido desclasificada por el Gobierno
Un documento desclasificado por el Gobierno evidencia que el CNI advirtió el 29 de julio a las 18:26 horas a la inteligencia marroquí de que se estaba preparando en territorio marroquí la entrada masiva a Ceuta, que se produjo entre los días 30 y 31 de julio: "En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono", dice de forma literal "la nota urgente" del espionaje español.
Después, el escrito dirigido a la Dirección General de Vigilancia sobre el Territorio (DGST) y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) marroquís destaca que "se han identificado algunos perfiles especialmente activos". El primero se denomina 'Asalto a la valla de Ceuta' y que estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026 (sic) (en referencia a julio)". Y después el CNI explica que el administrador del grupo, que no tiene antecedentes penales conocidos, "tiene dos teléfonos, uno español y otro argelino".
Después, el espionaje español comunica a la inteligencia marroquí que también desde un grupo de Facebook denominado "Ceuta Fnideq, y que cuenta "con ciento sesenta mil miembros", también se estaba planificando la irrupción masiva en la ciudad española del Norte de África.
Cooperación transfronteriza
Tal y como informó esta redacción, desde 2012 rige en las relaciones de seguridad entre España y Marruecos el Acuerdo de Cooperación Policial Transfronteriza. Sus centros de contacto están en Algeciras y Tánger. Su principal función es el intercambio de información sobre inmigración irregular. El acuerdo marcaba un contacto equilibrado de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Gendarmería Real y la DGSN, o Dirección General de Seguridad Nacional, la inteligencia interior marroquí, cuyos agentes se denominan de forma coloquial mkhaznis o mejaznis.
Hasta el momento, de ese canal no ha surgido ninguna identificación oficial de los cabecillas del asalto a la frontera de Ceuta, pese a que la comunicación directa entre cuerpos de seguridad españoles y marroquís fue reforzada por un nuevo compromiso, el Convenido de Seguridad España-Marruecos de 2019, que entró en vigor el 30 de abril de 2022.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Se trata de un total de 40 documentos, incluyendo comunicaciones entre departamentos, que se han hecho públicos este miércoles. Entre ellos, ninguno afecta a la seguridad nacional según explican fuentes de Moncloa, lo que rebajaría su impacto en términos de contradecir la versión del Gobierno sobre la falta de alertas previas o una responsabilidad de Marruecos.
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Fuente: El Periódico
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