Puente evita zanjar el debate sucesorio: “Soy del PSOE y estoy a su disposición, ni me descarto ni me postulo”

Óscar Puente dice no estar postulándose a la sucesión de Pedro Sánchez en el PSOE, pero al mismo tiempo sigue evitando cerrar esta puerta. Tras asegurar que ni es su aspiración ni su ambición, además de mostrarse convencido de que a Pedro Sánchez le queda “mecha” para otro mandato, el ministro de Transportes ha dejado en el aire su futuro político durante una entrevista este lunes en el programa 'La Cafetera', de Radiocable: “Siempre estoy a las soluciones, a lo que mi partido necesita, lo quiera o no”.

Sin zanjar así el debate sucesorio, Puente ha incidido en que “soy una persona del PSOE y a disposición del PSOE; ni me descarto ni me postulo”. El hecho de que Puente no se descarte contrasta con las posiciones de otros dirigentes, siempre celosos a la hora de dar cualquier pista o con el debate sucesorio instalado como tabú, tanto en público como en privado. Así ocurrió durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, en los que ningún dirigente quiso dar pasos en falso para posicionarse ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo optase por dar un paso al lado.

A las preguntas del periodista Fernando Berlín sobre si optará a la secretaría general del PSOE si el partido le pide, Puente ha respondido que “cuando llegue ese momento, lo valoraré”. Si bien, ha aludido a cuestiones personales y colectivas para asegurar que no es un puesto deseable.

El titular de Transportes no sortea el debate, si bien es cierto que desde su entorno respondían en términos similares al preguntársele sobre la posibilidad de volver a presentarse a la Alcaldía de Valladolid. De hecho, como ha recordado en la mencionada entrevista, no estaba en sus cálculos ni sus prioridades ser ministro, a lo que accedió tras rechazarlo en dos ocasiones y no haber conseguido revalidar al frente del consistorio tras las últimas municipales. “La vida no es lo que tú planificas, sino lo que te pasa”, abundó.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también fue preguntado esta mañana durante una entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE sobre si se veía como candidatable. Sin carné del PSOE, Cuerpo se definió como "un jugador de equipo" y concluyó que "al equipo me debo".

Encuestas internas antes del 1 de agosto

Sánchez ya ha avanzado su intención de presentarse a la reelección. En opinión de Puente, el jefe del Ejecutivo debería agotar la legislatura, apruebe o no los Presupuestos. “La derecha quiere elecciones cuanto antes” para ir a las urnas, dijo, con el “relato de la claudicación y de que esto no se sostiene”. “El argumento de que van a tener que agotar la legislatura no lo quiero”, defendió para poner en valor la hoja de ruta del Gobierno durante estos cuatro años en materia de empleo, crecimiento económico o pensiones.

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Puente también ha puesto en cuarentena las encuestas que dan una amplía mayoría a PP y Vox, desvelando que los sondeos internos antes de la crisis en Ceuta eran “muy buenos para el PSOE”. Para relativizar estos datos recordó que hubo encuestas que en las anteriores elecciones fallaron.