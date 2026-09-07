Crisis en Ceuta
Feijóo y Vivas señalan a Marruecos como responsable y acusan a Sánchez de tener preparada “algún tipo de cesión”
Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo denuncian la situación en Ceuta y cuestionan la postura del Gobierno ante Marruecos durante un foro celebrado este lunes en el Hotel Four Seasons
El presidente de Ceuta y el líder del Partido Popular (PP), Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo, señalaron este lunes con más nitidez y crudeza que nunca a Marruecos como responsable de la crisis en la ciudad autónoma, y elevaron el tono contra Pedro Sánchez por "no haber estado a la altura", en palabras de Vivas, o incluso por tener preparada "algún tipo de cesión" a Rabat, como aseveró Feijóo. Ambos protagonizaron el foro Nueva Economía Fórum en un abarrotado salón del Hotel Four Seasons, en pleno centro de Madrid, y con la asistencia de hasta siete presidentes autonómicos, entre otras autoridades, incluida una representante del Gobierno central, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, que escuchó desde su silla en el evento un aluvión de críticas a Sánchez y de aplausos y vítores para Vivas.
Noticia en elaboración.
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Fuente: El Periódico
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