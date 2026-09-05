Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velá de la FuensantaManuel Torralbo Fiesta de la VendimiaDcoop-DeoleoToros en Priego de CórdobaPabellón de la JuventudVueling Aeropuerto de CórdobaVictoria Fernández PSOEÁngel Ortiz PSOEGuía Velá de la FuensantaHipotecas CórdobaConcurso de Atalaje de TradiciónVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloSemana Europea de la MovilidadTurismo cordobesesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesMercado Mediterráneo de Córdoba
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Marlaska se queja al Poder Judicial de que la jueza prohibiera a la policía que investiga la crisis en Ceuta facilitar información a sus superiores y Perelló pide respeto

Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma.

Un grupo de migrantes que permanece en la ciudad autónoma. / Reduan / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  3. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
  4. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  5. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  6. Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
  7. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  8. Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz pelearán en primarias por ser candidatos del PSOE en Córdoba

Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz pelearán en primarias por ser candidatos del PSOE en Córdoba

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

Venezuela y la comedia de las equivocaciones: el chavismo loa el pacto petrolero con Trump del que la derecha abomina

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre
Tracking Pixel Contents