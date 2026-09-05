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CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA

Portugal considera que no hubo "amenaza inmediata" para Schengen tras la entrada de migrantes en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha destacado las "impresionantes" gestiones de Marruecos para contener a los migrantes

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel (archivo)

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel (archivo) / Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

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EP

MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha afirmado que la entrada de migrantes en Ceuta no supuso una "amenaza inmediata" para el espacio común europeo Schengen de libre circulación de personas.

"Podemos decir que no hubo una amenaza inmediata al derecho de Schengen según ocurrió", ha apuntado Rangel desde Cernobbio, a las afueras de Milán, donde participa en el Foro Ambrosetti. "Esta ha sido siempre nuestra evaluación y somos vecinos, así que junto a Francia hubiésemos sufrido el primer impacto", ha añadido, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Georgia Meloni

Rangel se ha referido también a la decisión del Gobierno italiano de suspender el acuerdo de Schengen e imponer controles fronterizos a personas procedentes de España y ha destacado que España e Italia son "amigos" y ha asegurado que "esta pequeña tensión" se resolverá próximamente.

El ministro portugués ha añadido que su Gobierno apoya la convocatoria de una reunión de ministros del Interior de la UE como pide la primera ministra italiana, Georgia Meloni, a pesar de no haber suscrito la declaración de líderes europeos pidiendo una cumbre de emergencia sobre Ceuta.

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Portugal, ha explicado Rangel, supervisó la situación en Ceuta "hora por hora" y "recibía información y también daba información". Así, ha destacado las gestiones "muy impresionantes" de Marruecos para contener a los migrantes.

Fuente: El Periódico

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