Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velá de la FuensantaManuel Torralbo Fiesta de la VendimiaDcoop-DeoleoToros en Priego de CórdobaPabellón de la JuventudVueling Aeropuerto de CórdobaVictoria Fernández PSOEÁngel Ortiz PSOEGuía Velá de la FuensantaHipotecas CórdobaConcurso de Atalaje de TradiciónVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloSemana Europea de la MovilidadTurismo cordobesesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesMercado Mediterráneo de Córdoba
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

El texto recoge que persisten las razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior

Un viajero procedente de Italia en el aeropuerto de Barajas.

Un viajero procedente de Italia en el aeropuerto de Barajas. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio del Interior que prórroga 15 días, hasta el 22 de septiembre, los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de dilatar dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España.

El pasado 31 de julio el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. La suspensión supuso la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país. Ante la prórroga del Ejecutivo italiano, el Ministerio del Interior ha respondido con otra en los puertos y aeropuertos españoles, del 8 al 22 de septiembre.

En la orden que publica el BOE se indica que persisten las razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior que motivaron la adopción de la citada medida por lo que resulta necesario prorrogar los controles fronterizos.

Noticias relacionadas y más

Se agrega que la medida será objeto de evaluación permanente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando "desaparezcan las amenazas que motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  2. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  3. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  4. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  5. Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte
  6. Un año de Vueling en Córdoba: la aerolínea mantiene la ruta con Barcelona con menos frecuencias en noviembre y una pausa en enero
  7. El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud
  8. Los fallecidos en Córdoba el viernes 4 de septiembre

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal

Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal

Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana

Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana

La sorprendente historia del 'castillo' de Córdoba que nunca fue castillo: lleva más de 150 años en pie y ahora está abandonado

La sorprendente historia del 'castillo' de Córdoba que nunca fue castillo: lleva más de 150 años en pie y ahora está abandonado

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

El Córdoba CF pone el foco en la nutrición

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre
Tracking Pixel Contents