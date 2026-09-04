Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Agria polémica en torno a la gestión de la dana. Un asunto que marcará, sin duda, el curso electoral que ya ha dado el pistoletazo de salida. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha decidido reaparecer frente a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, tras el informe enviado por la corporación a la jueza de la dana, donde constata que los técnicos enviaron a casa a sus trabajadores por el temporal y notificaron por correo electrónico a sus superiores. Unas críticas que han recibido una réplica muy polémica por parte del líder provincial de los 'populares'.

"Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", escribió la dirigente socialista en su cuenta de X. El informe de la Diputación de Valencia constata, por un lado, algo que ya se había probado en el seno de la investigación judicial: que el jefe de Recursos Humanos de la corporación provincial ordenó enviar a casa a todos los empleados públicos a la hora de comer el día de la dana. Lo hizo, cabe recordar, ante la ausencia de instrucciones de la cúpula política aunque, eso sí, notificó por correo electrónico a sus superiores, tanto al que fuera diputado de Personal, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que en esos momentos vivía lo peor de las inundaciones en su municipio, y también al presidente de la Diputación.

Tras las acusaciones de la socialista, Mompó ha respondido con palabras muy duras. "Los valencianos de 'trellat' intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero con Pedro Sánchez, el de 'si quieren más recursos que los pidan'", ha replicado el presidente de la Diputación, haciendo referencia a una frase que, por cierto, nunca pronunció el presidente del Gobierno. A continuación, el presidente provincial del PP ha segurado que "todo el mundo sabe que con las tragedias que hemos sufrido", a Morant le ha "preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". "Diana", le ha dicho, "siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

Ya en la primera declaración de Mompó ante la jueza de la dana, Morant anunció que los socialistas pedirían su imputación por falso testimonio al considerar que sus declaraciones en 'Salvados' sobre sus contactos con Mazón no se correspondían con sus palabras ante la jueza. Aunque, cabe recordar que para poder incurrir en falso testimonio, según fuentes jurídicas, lo habitual es que se requiera antes una 'verdad judicial', una sentencia que acredite la mentira. La última declaración fue en julio, cuando la magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, le citó tras conocer que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le informó del desbordamiento del barranco del Poyo. Mompó, sin embargo, dijo no recordar eso y muchas otras cosas de lo ocurrido aquel 29 de octubre, en una declaración inconexa y fragmentaria que desesperó tanto a la instructora como a muchos abogados.

"Habla el presidente más mentiroso después de Mazón"

El síndic de los socialistas en Les Corts, José Muñoz, ha salido en defensa de la secretaria general frente a las últimas referencias de Mompó. "No sé si me da más asco por machista o por la agresividad del comentario", ha dicho en su cuenta de X, donde ha exigido "disculpas inmediatas". También la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha pronunciado en la misma línea: "Esta no puede ser la manera de hacer política de la derecha, a ver quién suelta el insulto más grande y siempre con especial reincidencia contra las mujeres".

El secretario de organización del PSPV y diputado provincial, Vicent Mascarell, bastante activo en redes, no ha tardado en intervenir contra Mompó y ha criticado sus declaraciones ante la jueza que investiga la dana. "Habla el presidente más mentiroso después de [Carlos] Mazón, el que no recuerda nada, el que borró sus llamadas y wasaps, quien solo avisó a su familia", ha asegurado Mascarell. "Qué vergüenza", ha espetado en su post: "Calla la boca o habla para decir la verdad".

También el portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, ha entrado en la controversia. "¿En manos de que gente infame estamos? Opina el que más tiene que callar, el portavoz y encubridor de Mazón, el del ventorro, el que dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, el que borra los mensajes y llamadas para que no se sepa la verdad, el que no se acuerda de nada, el que miente en sede judicial y a las preguntas de la jueza de la Dana responde "no me acuerdo" en 30 ocasiones", ha expuesto: "Los valencianos y valencianas de "trellat" os van a mandar al rincón de pensar. Al tiempo...".

La polémica no se ha quedado en el tablero valenciano y ha llegado también al ámbito nacional. De hecho, RTVE se ha hecho eco del enfrentamiento y la secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ha espetado: "Hasta ahí teníamos que llegar. Feijóo debe exigir a Mompó disculpas inmediatas y desautorizar sus palabras. Basta ya de insultos y de este machismo rancio. ¿Para cuándo un PP que no insulte ni convierta la política en un lodazal".

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, por su parte, ha publicado: "Luego cuando les respondes, te dicen eso de que un ministro no puede decir eso. Un ministro no, la Presidenta de una Comunidad, el Presidente de una Diputación, el jefe de la oposición, un alcalde o todos sus corifeos en los medios…esos sí".