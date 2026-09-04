Crisis
El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas
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Nuevo emplazamiento para acoger a mujeres migrantes con niños que están en las calles de Ceuta. El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.
Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyen 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 metros cuadrados de arco inflable, lo que supon más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.
Este dispositivo, según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, “irá destinado prioritariamente a la atención de mujeres con sus niñas y niños en situación de vulnerabilidad”.
El ministro Torres, que coordina los apoyos logísticos como autoridad funcional del llamado 'mando único', ha explicado que “en el día de hoy los catorce camiones que contienen esta infraestructura y los elementos para su montaje embarcarán en Algeciras y a la mayor brevedad se podría iniciar su establecimiento en Ceuta”.
Esta nueva dotación, que destaca por su capacidad de autonomía de actuación y rápida instalación y que fueron utilizadas en otras emergencias como la DANA, se une a otros envíos del Ministerio de Defensa que se encuentran ahora en curso con más carpas y literas.
Todas estas infraestructuras, según asegura el Ejecutivo, se irán añadiendo a las carpas de atención social y humanitaria que ya instaladas en los espacios acotados destinados a la filiación de inmigrantes, reforzando así la capacidad operativa y la respuesta inmediata en la zona.
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Fuente: El Periódico
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