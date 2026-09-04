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Catedral de Oslo

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán al funeral de Estado de Harald V al que no acudirá Juan Carlos I

El acto se realizará el próximo miércoles en la catedral de la capital noruega

Juan Carlos y Sofía, con los Reyes de Noruega, en junio de 2006, durante la visita de Estado que realizaron al país nórdico.

Juan Carlos y Sofía, con los Reyes de Noruega, en junio de 2006, durante la visita de Estado que realizaron al país nórdico. / EFE/Sergio Barrenechea

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Pilar Santos

Madrid

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el próximo miércoles, 9 de septiembre, al funeral de Estado de Harald V de Noruega, que se celebrará a la una de la tarde en la Catedral de Oslo. La presencia de los miembros de la familia real española ha quedado confirmada al conocerse públicamente la agenda oficial de la Casa del Rey de la próxima semana. Juan Carlos I, según ha podido saber EL PERIÓDICO, no tiene previsto acudir al funeral.

Aunque en los últimos días se daba por probable la asistencia de los Reyes a las exequias y algunos medios habían adelantado su presencia, la confirmación oficial no se había producido hasta ahora. La relación de Harald V con la Corona española fue especialmente estrecha y tenía también raíces familiares: el Monarca noruego y Juan Carlos I eran parientes lejanos, ambos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, y sus familias mantuvieron una relación cercana durante décadas.

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La afición a la vela también ayudó a estrechar la amistad de ambos reyes y les llevó a coincidir durante años en las regatas de Mallorca. En 1995, Juan Carlos I concedió a Harald V el Toisón de Oro como muestra del "real aprecio" y de la "tradicional amistad entre Noruega y España", y en 2006 los Reyes Juan Carlos y Sofía realizaron una visita de Estado a Noruega invitados por Harald y Sonia. Felipe VI y Letizia no han realizado ningún viaje de Estado a Noruega, ni como Reyes desde 2014 ni anteriormente como Príncipes de Asturias.

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Fuente: El Periódico

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