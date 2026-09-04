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Crisis Migratoria

Azcón cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "está más preocupado en defender a Marruecos" que a los ceutíes

El presidente del Gobierno de Aragón aseguraba que "esta crisis no es, solamente, una crisis de migración", sino que "es una crisis de seguridad y territorial"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. / PP.

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Europa Press

ZARAGOZA

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que el Gobierno central de Pedro Sánchez "está más preocupado en defender a Marruecos" que a los ceutíes. Ha clausurado la XII Escuela de Verano 'Antonio Torres' del PP Aragón.

En su intervención, Azcón ha afirmado que le duele ver a España "en manos de un Gobierno que está vendido a otros intereses", indicando que "en los momentos más complicados de la historia política de este país el Gobierno, de distintos signos políticos, defendía España".

"Ese es el gran cambio que hemos visto en los últimos años, el cambio que vimos cuando se producen los indultos, la amnistía, el cambio que estamos viendo con Ceuta en este momento: Un Gobierno de España que no se preocupa de defender a España, sino que está más preocupado en defender a Marruecos". A su juicio, "el interés personal del presidente del Gobierno está por encima del interés general de todos los españoles".

Jorge Azcón ha enfatizado que "esta crisis no es, solamente, una crisis de migración", sino que "es una crisis de seguridad, territorial, de soberanía, que los aragoneses sentimos especialmente", recordando las concentraciones del pasado miércoles, 2 de septiembre en numerosos ayuntamientos de la comunidad autónoma en apoyo a Ceuta.

"Es una crisis de España y los aragoneses nos hemos sentido siempre profundamente españoles", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, añadiendo que "la parálisis, la dejadez, la negación del Gobierno de Pedro Sánchez con la situación de Ceuta son absolutamente indignantes".

"Los españoles nos merecemos mucho más que un presidente que, tras la entrada de decenas de miles de personas en nuestro país, lo que hace es irse de vacaciones", ha proclamado Azcón, aseverando a continuación que "no solamente es que hayamos visto a un Gobierno incapaz de pararlo, es que estamos viendo a un Gobierno incapaz de aportar soluciones, un Gobierno incapaz".

Azcón ha hecho notar que, un mes después de la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta, el Ejecutivo central "sigue siendo incapaz de explicar qué pasó", los Ministerios ofrecen versiones "contradictorias" y buscan culpables "a miles de kilómetros", aunque "los culpables están en nuestro propio país y en el Gobierno de España".

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Para que Pedro Sánchez "pague" en los juzgados, los españoles tienen que saber "la verdad", ha continuado Azcón, convencido de que "el día que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno se contará la verdad, se contará por qué el presidente del Gobierno de España vive arrodillado ante el Reino de Marruecos, se contará lo que el sistema 'Pegasus' encontró en su teléfono móvil".

Fuente: El Periódico

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