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Aragón

Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que "alteren la convivencia"

PP, Vox y la concejala tránsfuga sacan adelante la ordenanza cívica en un pleno extraordinario que da inicio al curso político municipal

El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la ordenanza cívica

El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la ordenanza cívica / Laura Trives

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Alberto Arilla

Zaragoza

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca comienza el curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza logrando un objetivo que se marcó hace algo más de un año y que no pudo ejecutar en julio por un error técnico. Gracias a los votos de su socio preferente, Vox, y de la concejala tránsfuga, Marisa Gaspar, la capital aragonesa cuenta desde este jueves con una nueva ordenanza cívica que regulará comportamientos en un amplio abanico, con sanciones que van desde los 50 hasta los 3.000 euros. Así se ha aprobado en un pleno extraordinario que ha dado el pistoletazo de salida al último año de legislatura popular.

"Hoy damos un paso adelante y decisivo para la convivencia y devolver a los ciudadanos algo que nunca debió de faltarles", ha resumido la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha afirmado que defiende la "libertad", no el "libertinaje". La regidora ha agradecido los votos que han "ayudado a enriquecer el texto", con una mención especial a Vox, en un momento delicado entre las dos derechas, con una negociación presupuestaria en ciernes que ha empezado con mal pie.

Entre las cuestiones más destacadas de la norma, se limitará el uso del burka en dependencias públicas. No habrá sanción, pero quién quiera acceder, por ejemplo, al ayuntamiento, deberá primero identificarse mostrando su rostro a los agentes de la Policía Local y después podrá acceder nuevamente con el burka puesto. Cuestión que, según crítica el PSOE, va contra la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por Rajoy. Además, los socialistas han sostenido que sería la "primera vez" que una mujer con burka accede al consistorio.

Las pernoctaciones en los parques públicos, con una especial mirada en el Bruil, quedarán prohibidas. En principio, iba a ser considerado una infracción "muy grave", con multas de 1.501 a 3.000 euros, aunque el rechazo del tejido social y asociativo provocó un cambio de idea y ahora pernoctar en un parque será una infracción leve (de 51 a 750 euros).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el pleno de este jueves.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el pleno de este jueves. / Laura Trives

Las infracciones se dividirán, por tanto, en tres categorías: leves (de 50 a 750 euros), graves (de 751 a 1.500 euros) y muy graves (de 1.501 a 3.000 euros). En estas ultimas habrá cuestiones como el 'top manta', los grafitis, el vertido de residuos o los eventos ilegales. Las despedidas de soltero estarán en un escalafón inferior, en el caso de que "alteren la convivencia", junto al botellón, los insultos y vejaciones o los servicios sexuales remunerados en la calle. Por último, será una infracción leve orinar, escupir, arrojar colillas y basura o no recoger las deposiciones de las mascotas.

Posiciones encontradas

Desde el PP han celebrado que, "a pesar de la izquierda", habrá ordenanza. Con todo, como preámbulo, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha elogiado el civismo de los zaragozanos en los Pilares, la celebración del Mundial o la reciente manifestación por Ceuta. Lorén también ha tenido un agradecimiento expreso para Vox, formación que ha celebrado recuperar "por fin" esta normativa, como ha suscrito su portavoz, Eva Torres.

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La izquierda ha sido muy crítica. Suso Domínguez (ZeC) ha aseverado que el texto solo busca "introducir la agenda ideológica de PP y Vox", mientras que Horacio Royo (PSOE), ha acusado al PP de falta de voluntad para llegar a acuerdos: "Han dado más importancia a que alguien, por primera vez, entre al ayuntamiento con burka que priorizar el derecho al descanso y la protección del patrimonio".

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Fuente: El Periódico de Aragón

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