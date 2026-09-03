Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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