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Crisis migratoria

Un juzgado abre diligencias para investigar agresiones a militares y a vecinos en Ceuta

La querella ha sido interpuesta por la asocación de extrema derecha Hazte Oír

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Madrid

Un juzgado de Ceuta investigará las agresiones a militares y a vecinos en la ciudad autónoma, así como la posible adquisición y suministro entre los migrantes "de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases" contra las fuerzas de seguridad.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada del tribunal de instancia plaza número 6 de Ceuta acuerda incoar diligencias previas a raíz de una querella interpuesta por Hazte Oír, al estimar que los hechos expuestos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros".

La magistrada requiere a la asociación ultracatólica una fianza para confirmar la admisión de la querella.

En la querella Hazte Oir pide indagar en "la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto, entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta, de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases, y el aliento de conductas violentas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra las Fuerzas Armadas desplegadas y contra la población civil ceutí".

También que se investigue "la agresión de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y miembros del Ejército", y que se esclarezca la posible participación -en los presuntos delitos- de integrantes de organizaciones que trabajan en Ceuta ayudando a los migrantes.

La misma magistrada ha dictado otro auto -al que ha tenido acceso EFE- en el que permite que Hazte Oír sea acusación popular en las diligencias previas ya abiertas por el mismo juzgado contra el delegado del Gobierno en esta ciudad, Miguel Ángel Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias sobre si supo por el CNI que podía ocurrir una avalancha y no actuó.

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En concreto la jueza admite la querella presentada por Hazte Oír y la une a las actuaciones ya abiertas, precisando que todas las diligencias solicitadas por Hazte Oír quedan supeditadas a que preste una fianza de 7.000 euros.

Fuente: El Periódico

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