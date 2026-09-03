Tribunales
La jueza finaliza el caso Azud y aboca al juicio al cuñado de Rita Barberá y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por el cobro de comisiones
La investigación judicial se inició en 2017 y finalmente se procesa a 38 personas, aunque la causa ha llegado a tener hasta 61 acusados
La titular de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Pepa Tarodo, ha dado por finalizado el caso Azud, iniciado judicialmente en 2017, que ha investigado el presunto enriquecimiento ilícito del cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín y su familia. Pero también del exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Alfonso Grau, también investigado junto a su familia más cercana. Junto a Corbín y Grau también han estado investigados en esta causa los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, entre otros, según una diligencia de ordenación notificada hoy a las partes. Corbín, Grau, Febrer y Montoro han estado en prisión provisional por estos hechos durante la instrucción.
El letrado de la administración de Justicia de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha notificado hoy a las partes la diligencia de ordenación en la que comunica que va a notificar el "auto de incoación de procedimiento abreviado", el que finaliza esta instrucción judicial. Aunque también detalla en la misma dior que "el programa informático no permite notificar una resolución de gran tamaño", por lo que está procediendo a "comprimir" el archivo para poder remitirlo a todas las partes. Finalmente el auto de incoación de procedimiento abreviado ha llegado a algunos abogados de la causa lo que permite determinar que finalmente se procesará a 38 personas por el caso Azud, una causa, que ha llegado a tener en estos nueve años de instrucción hasta 61 personas imputadas.
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Fuente: Levante - EMV
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