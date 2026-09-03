Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro Internacional del Caballo en CórdobaMonterrubio Córdoba CFComienzan las escuelas infantilesInvestigación accidente AdamuzDeoleoJosé Antonio Romero (PSOE), candidato a la AlcaldíaSeprona aclara incendios en CórdobaCambios de Aucorsa Vuelta a EspañaAparcamientos en CórdobaDetenidos por robar en tienda de Puente GenilPelículas españolas a los OscarApoyo a Ceuta en CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaAyudas tras el paroBolsas profesores secundariaCortes de tráfico Palma del Río Vuelta a EspañaAviso naranja por calor
instagramlinkedin

Tribunales

La jueza finaliza el caso Azud y aboca al juicio al cuñado de Rita Barberá y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por el cobro de comisiones

La investigación judicial se inició en 2017 y finalmente se procesa a 38 personas, aunque la causa ha llegado a tener hasta 61 acusados

El abogado José María Corbín y cuñado de Rita Barberá junto a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, en una visita a la Ciudad de la Justicia por el caso Nóos.

El abogado José María Corbín y cuñado de Rita Barberá junto a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, en una visita a la Ciudad de la Justicia por el caso Nóos. / Manuel Molines

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Ballester

València

La titular de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Pepa Tarodo, ha dado por finalizado el caso Azud, iniciado judicialmente en 2017, que ha investigado el presunto enriquecimiento ilícito del cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín y su familia. Pero también del exvicealcalde de Valencia y mano derecha de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Alfonso Grau, también investigado junto a su familia más cercana. Junto a Corbín y Grau también han estado investigados en esta causa los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, entre otros, según una diligencia de ordenación notificada hoy a las partes. Corbín, Grau, Febrer y Montoro han estado en prisión provisional por estos hechos durante la instrucción.

El letrado de la administración de Justicia de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha notificado hoy a las partes la diligencia de ordenación en la que comunica que va a notificar el "auto de incoación de procedimiento abreviado", el que finaliza esta instrucción judicial. Aunque también detalla en la misma dior que "el programa informático no permite notificar una resolución de gran tamaño", por lo que está procediendo a "comprimir" el archivo para poder remitirlo a todas las partes. Finalmente el auto de incoación de procedimiento abreviado ha llegado a algunos abogados de la causa lo que permite determinar que finalmente se procesará a 38 personas por el caso Azud, una causa, que ha llegado a tener en estos nueve años de instrucción hasta 61 personas imputadas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  2. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  3. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  4. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  5. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  6. Fallece en Córdoba Juan Perea Moncayo, párroco dedicado a la pastoral obrera y a la labor con los más pobres
  7. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
  8. El Córdoba CF encuentra a su central sobre la bocina: Nélson Monte refuerza la zaga blanquiverde

La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

La Fiscalía pide más de 12 años de cárcel a un acusado de violación, amenazas y malos tratos en Córdoba

Pegasus amplía su escuela de pilotos en Palma del Río y prevé contratar a 100 en cinco años

Pegasus amplía su escuela de pilotos en Palma del Río y prevé contratar a 100 en cinco años

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

La Junta avanza en la renovación de la A-424 en la variante de Villanueva de Córdoba con 1,2 millones de inversión

La Junta avanza en la renovación de la A-424 en la variante de Villanueva de Córdoba con 1,2 millones de inversión

Córdoba lanza su guía 'Conoce tu ciudad' con programas educativos para colegios e institutos con novedades en danza y teatro

Córdoba lanza su guía 'Conoce tu ciudad' con programas educativos para colegios e institutos con novedades en danza y teatro

Comienzan las clases en las escuelas infantiles

Comienzan las clases en las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Lucena paraliza las obras en la parcela anexa al arroyo Agua Nevada, en Los Poleares, por falta de permisos

El Ayuntamiento de Lucena paraliza las obras en la parcela anexa al arroyo Agua Nevada, en Los Poleares, por falta de permisos

Córdoba impulsa un programa para abordar el impacto del cáncer en las mujeres

Córdoba impulsa un programa para abordar el impacto del cáncer en las mujeres
Tracking Pixel Contents